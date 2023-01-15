بعد عامين من التبرير.. طرق "بازخ وفقارة ونعمة هروب" تحاصر سكانها

يُشار إلى أن بعد بيان وزارة النقل عن الافتتاح في عام 2020 عادت الوزارة لتبرر، في رد تلقته "سبق" آنذاك؛ حيث قالت إنه "فيما يخص عدم وجود طريق مؤدٍ لجبل نعمة على الإطلاق، فإن الطول الإجمالي لطريق جبل نعمة المصمم هو 45 كيلومترًا، وتم تنفيذ جزء من الطريق على عدة مراحل، وكانت المرحلة الأولى تم تنفيذها ضمن مشروع الطرق الزراعية بمنطقة جازان ضمن المجموعة الثانية عشرة بطول 8,5 كيلومتر، وهو مدرج ضمن عقود الصيانة".