بعد عامين من التبرير.. طرق "بازخ وفقارة ونعمة هروب" تحاصر سكانها

تتواصل معاناة سكان جبال البازخ والفقارة ونعمة بمحافظة هروب بمنطقة جازان مع طرقهم الوعرة، على الرغم من إعلان وزارة النقل في التاسع من نوفمبر من عام 2020 افتتاح طريق بطول 22 كم ضمن مشاريع الطرق الزراعية المجموعة الـ20 يتضمن طريق جبل نعمة ويسهم في تحسين الخدمة لسكان الفقارة ونعمة، إلا أن الأهالي ظلوا على معاناتهم رغم أصداء التصريحات التي عادت وبرّرتها وزارة النقل وأكّدت أنه لا يوجد طريق ممهد لجبل نعمة.
وفي رصد ميداني، قامت به "سبق"، على الطريق الرابط بين منجد والفقارة ونعمة والبازخ، كان الطريق صخرياً مهترئاً، ومواقع منه لا تصل إليها إلا مركبات الدفع الرباعي، حيث يعيش عدد من السكان في تلك الجبال يعانون مرارته يوميًا أثناء الصعود والنزول، لقضاء حاجاتهم أو التنقل بهدف العمل.
ويقول السكان أن أكثر أيامهم معاناة هي مواسم الأمطار، حيث تنقطع أجزاء من تلك الطرقات ويضطرون لانتظار معدات ثقيلة لفتح الطرقات، مشيرين إلى أن الأهالي يعيشون في تلك الجبال ويتمسكون بها على الرغم من صعوبة طرقها حاليًا.
ويوضح الأهالي أن صعوبة الطرق الحالية في الجبال لا تقارن بصعوبة طرق أخرى في محافظات جبلية تم عمل السفلتة لها وتمهيد طرقها، بينما تعد طرق جبال نعمة والبازخ والفقارة هي أقل وعورة، مشيرين إلى أن مبرر عدم اعتماد ميزانية للطريق لم يعد نافعًا بعد مرور كل هذه السنين من المطالبات.
ويشير السكان إلى أن مشروع الأسفلت بدأ من أسفل جبل منجد وانتهى عند آخر أحياء المركز، ولم تتم مواصلة العمل بالطريق وصولاً إلى جبالهم، ولم تتم أيضًا سفلتة الطريق الفرعي المؤدي لجبالهم من الجهة الأخرى التي تبدأ من أسفل جبل البازخ.
ويعد الطريق المؤدي لتلك الجبال واحدًا من الطرق الوعرة بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وهو ما يجعلها بعيدة عن الزيارة والاستمتاع بجمال طبيعتها البكر التي تميزها عن سائر الجبال في منطقة جازان .
يُشار إلى أن بعد بيان وزارة النقل عن الافتتاح في عام 2020 عادت الوزارة لتبرر، في رد تلقته "سبق" آنذاك؛ حيث قالت إنه "فيما يخص عدم وجود طريق مؤدٍ لجبل نعمة على الإطلاق، فإن الطول الإجمالي لطريق جبل نعمة المصمم هو 45 كيلومترًا، وتم تنفيذ جزء من الطريق على عدة مراحل، وكانت المرحلة الأولى تم تنفيذها ضمن مشروع الطرق الزراعية بمنطقة جازان ضمن المجموعة الثانية عشرة بطول 8,5 كيلومتر، وهو مدرج ضمن عقود الصيانة".
وتابعت حينها تقول: "المرحلة الثانية تم تنفيذها ضمن أعمال مشروع الطرق الزراعية بمنطقة جازان ضمن المجموعة العشرين بطول 3,2 كيلومتر، وهو الجزء الذي دُشن خلال زيارة الوزير، أما الجزء المتبقي من الطريق وصولاً إلى جبل نعمة، فهو ضمن الاستكمالات المطلوب اعتمادها".