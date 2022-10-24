"سلام" تعِدُ عشاق الألعاب الإلكترونية في المملكة بتجربة تفاعلية استثنائية في كوميك كون أرابيا 2022

ومن جهة ثانية، تعتبر باقة "Gamer" التي توفرها "سلام" باقة الألعاب الأولى من نوعها في المملكة، وتلبي تطلعات العدد المتزايد لمحترفي وهواة الألعاب الإلكترونية، وتشتمل على أحدث أجهزة الراوتر، وتوفر اتصالاً فائق السرعة بالإنترنت مع سرعات تحميل تصل إلى 150 ميجابت في الثانية وسرعات تنزيل تصل إلى 300 ميجابت في الثانية. ويتماشى إطلاق هذه الباقة المبتكرة مع خطط المملكة لتطوير ودعم صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، بهدف توفير 39 ألف فرصة عمل جديدة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.