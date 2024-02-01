"الكرشمي": نتطلع لتعاون إعلامي كبير بين هيئة الصحفيين والجمعيات الإعلامية المهنية

بارك المتحدث الرسمي باسم "جمعية إعلاميون"، عضو مجلس إدارتها، نايف الكرشمي، مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الجديد، فوزهم بانتخابات مجلس الإدارة لدورته الجديدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧.
وأبدى الكرشمي ثقته الكبيرة في المجلس الشاب الجديد، معتبراً فوزهم عنواناً محفزاً لمرحلة جديدة تواكب التحولات المستقبلية للإعلام السعودي، وتقديم مبادرات تلبي احتياجات الصحفيين السعوديين وتقدمهم محلياً وخارجياً في الصورة التي تليق بهم، كشركاء مؤثرين في التنمية وتقدم الوطن، وعكس نجاحاته، والعمل على دعم المبدعين في قطاع الإعلام وإتاحة فرص أكبر لهم للتطور والنجاح.
ودعا الكرشمي مجلس إدارة الهيئة الجديد وأيضاً الجمعية الإعلامية على مستوى المملكة، للعمل معاً والتعاون بشكل كبير لخدمة الإعلام السعودي، والتكاتف للمشاركة في مشاريع مهنية تخدم كل الإعلاميين السعوديين، والاستفادة من خبراتهم المتنوعة والعريقة، سواء في المجال الميداني والمهني أو الأكاديمي، وتحفيز الأجيال الإعلامية الجديدة والقادمة.
وختم المتحدث الرسمي باسم "جمعية إعلاميون"، نايف الكرشمي، بشكر وتقدير معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان الدوسري على الدعم الإعلامي ومنح الفرصة والثقة لجيل الشباب لقيادة هيئة الصحفيين.