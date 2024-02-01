"الكرشمي": نتطلع لتعاون إعلامي كبير بين هيئة الصحفيين والجمعيات الإعلامية المهنية

وأبدى الكرشمي ثقته الكبيرة في المجلس الشاب الجديد، معتبراً فوزهم عنواناً محفزاً لمرحلة جديدة تواكب التحولات المستقبلية للإعلام السعودي، وتقديم مبادرات تلبي احتياجات الصحفيين السعوديين وتقدمهم محلياً وخارجياً في الصورة التي تليق بهم، كشركاء مؤثرين في التنمية وتقدم الوطن، وعكس نجاحاته، والعمل على دعم المبدعين في قطاع الإعلام وإتاحة فرص أكبر لهم للتطور والنجاح.