جوديان العليا يستقبل وزراء ووفود "الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية" في الرياض

اختير فندق جوديان العليا أحد فنادق مجموعة إيلاف ضمن منظومة الاستضافة الرسمية لوفود الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي أقيمت في الرياض خلال الفترة من 5 إلى 14 نوفمبر 2025، وذلك لاستقبال 36 وزيرًا وعددٍ من الوفود الرسمية المشاركة في أعمال الجمعية. ومن بين الدول ذات الحضور السياحي البارز المشاركة: كوبا، بربادوس، جزر القمر، موزمبيق، كاب فيردي، وعددٍ من الدول الأخرى.