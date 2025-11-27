جوديان العليا يستقبل وزراء ووفود "الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية" في الرياض

اختير فندق جوديان العليا أحد فنادق مجموعة إيلاف ضمن منظومة الاستضافة الرسمية لوفود الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي أقيمت في الرياض خلال الفترة من 5 إلى 14 نوفمبر 2025، وذلك لاستقبال 36 وزيرًا وعددٍ من الوفود الرسمية المشاركة في أعمال الجمعية. ومن بين الدول ذات الحضور السياحي البارز المشاركة: كوبا، بربادوس، جزر القمر، موزمبيق، كاب فيردي، وعددٍ من الدول الأخرى.
ويجسّد هذا الاختيار استمرار ثقة الجهات الدولية والإقليمية بقدرات مجموعة إيلاف ومنظومتها التشغيلية المتكاملة، التي تجمع بين أعلى معايير الخدمة الفندقية والجاهزية اللوجستية والتنظيمية، إلى جانب فرق عمل احترافية متعددة اللغات، متطورة صُممت خصيصًا لاستضافة الفعاليات العالمية والوفود رفيعة المستوى.
وأعربت مجموعة إيلاف عن اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة، والذي يعكس مكانتها المتنامية في قطاع السياحة والضيافة. وأكدت أن هذه المشاركة تُعد امتدادًا لدور المجموعة في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية جاذبة من خلال توفير تجارب إقامة نوعية تعكس كرم الضيافة السعودي وتواكب أفضل الممارسات الدولية في القطاع.
وتُعَدّ مجموعة إيلاف من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة؛ إذ تأسست قبل أكثر من 40 عامًا، وتتميّز بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مقدّمةً من خلالها خدمات تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين. كما تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل التزامها بمعايير الكفاءة والجودة، وارتكازها على كوادر وطنية مؤهلة ومدرَّبة وفق أرقى المستويات المهنية.