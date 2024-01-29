"المرور" يضبط 2308 دراجات آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

نجحت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي في مختلف المناطق لضبط الدراجات الآلية المخالفة، في ضبط 2308 دراجات مخالفة خلال الفترة من 21 يناير إلى 27 يناير الجاري.
تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 474 دراجة مخالفة بالرياض، و120 بالعاصمة المقدّسة، و437 بمنطقة المدينة المنوّرة، و158 بالشرقية وضبط 13 بمنطقة عسير، و14 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و95 بحائل، و86 بالقصيم، وجازان 41 دراجة مخالفة، ونجران 20، ومنطقة الحدود الشمالية 11 والجوف 21 دراجة مخالفة والباحة 3، وجدة 771، و41 بالطائف و3 بالقريات.
وأهاب "المرور" على حسابه بمنصة "إكس"، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد .