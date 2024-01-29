"المرور" يضبط 2308 دراجات آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 474 دراجة مخالفة بالرياض، و120 بالعاصمة المقدّسة، و437 بمنطقة المدينة المنوّرة، و158 بالشرقية وضبط 13 بمنطقة عسير، و14 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و95 بحائل، و86 بالقصيم، وجازان 41 دراجة مخالفة، ونجران 20، ومنطقة الحدود الشمالية 11 والجوف 21 دراجة مخالفة والباحة 3، وجدة 771، و41 بالطائف و3 بالقريات.