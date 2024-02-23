"راعي الأجرب".. فيلم درامي قصير تطلقه وزارة الإعلام بمناسبة يوم التأسيس

ويروي الفيلم قصة الإمام تركي بن عبدالله بعد تدمير الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى، وما تبع ذلك من أحداث استعرضها الفيلم، صوّرت مدى قدرته في الدفاع عن أرضه وتخطيطه المستمر لهزيمة العدو، وجهوده في جمع مناصريه، والمضي قدمًا لاستعادة الدولة السعودية ودخول الرياض، وهو ما تحقق له في نهاية المطاف.