"إفتتاح الدورة الثانية للمعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"

سينطلق اليوم في مركز ذي أرينا الرياض للمعارض والفعاليات المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب (Saudi WoodShow 2025) في نسخته الثانية بالمملكة والثامنة والثلاثين عالميًا ضمن سلسلة WoodShow Global، الحدث الأبرز المتخصص في قطاع الأخشاب وصناعة الأخشاب.
وسيقوم بافتتاح المعرض سعادة المهندس عبد الله بن إبراهيم الخريف، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، وذلك بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
ويستمر المعرض خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025، جامعًا أكثر من 250 عارضًا محليًا ودوليًا، ومستقطبًا ما يزيد عن 10,000 زائر من المهنيين والمتخصصين، ليكون منصة رائدة للتواصل، تبادل الخبرات، وبناء الشراكات التي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما يتضمن البرنامج إطلاق مؤتمر “Wood in Design” الذي سيجمع أكثر من 40 متحدثًا وخبيرًا في مجال التصميم وصناعة الأخشاب، إلى جانب جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تسلط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات العالمية.