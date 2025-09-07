"إفتتاح الدورة الثانية للمعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"

ويستمر المعرض خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025، جامعًا أكثر من 250 عارضًا محليًا ودوليًا، ومستقطبًا ما يزيد عن 10,000 زائر من المهنيين والمتخصصين، ليكون منصة رائدة للتواصل، تبادل الخبرات، وبناء الشراكات التي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.