لا للحملات المزيّفة والوهمية.. "الحج" توضح "القنوات المعتمدة لأداء الفريضة"

أكّدت وزارةُ الحج والعمرة أن الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة يضمن الفرصة في الحج، ويحفظ حقوق ضيوف الرحمن طوال الرحلة، داعية إلى تجنُّب الحملات الوهمية والمواقع المزيفة.