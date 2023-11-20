أزياء النساء نقوش عملات والرجال جنود.. شاهد استقبال زوار "الحجر" بـ"الممالك القديمة"

بأزياء تاريخية توثق الحضارات القديمة، جُسدت شخصيات يرتدون أزياء نبطية ورومانية؛ لاستقبال الزوار في موقع الحجر ضمن مهرجان الممالك القديمة؛ حيث استوحت أزياء النساء من نقوش العملات النبطية، والرجال من الجنود الأنباط التي كانت في فترة متأخرة، متأثرة بزي الجنود الرومان، ويُعد هذا الزي أحد التجسيدات التي وضعتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، للزوار في منطقة الحجر.
يأتي ذلك تزامنًا مع مرور 15 عامًا على اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لمدينة الحجر التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي عام 2008م.
ويعد موقع الحجر أكبر موقع أثري محفوظ من تاريخ الحضارة النبطية في جنوب البتراء، ويبلغ عدد المقابر الأثرية في الحِجر 111 مقبرة تشهد بعظمتها على مهارة الأنباط في فنون العمارة، وتُعتبر من أهم وأشهر المعالم التاريخية في العلا.
يُذكر أن من أبرز معالم الحجر المرأة "هينة"، وهي امرأة نبطية عمرها أكثر من ألفي عام، عُثِر عليها أثناء التنقيب في أحد مقابر الحِجر عام 2008.