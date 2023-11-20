أزياء النساء نقوش عملات والرجال جنود.. شاهد استقبال زوار "الحجر" بـ"الممالك القديمة"

بأزياء تاريخية توثق الحضارات القديمة، جُسدت شخصيات يرتدون أزياء نبطية ورومانية؛ لاستقبال الزوار في موقع الحجر ضمن مهرجان الممالك القديمة؛ حيث استوحت أزياء النساء من نقوش العملات النبطية، والرجال من الجنود الأنباط التي كانت في فترة متأخرة، متأثرة بزي الجنود الرومان، ويُعد هذا الزي أحد التجسيدات التي وضعتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، للزوار في منطقة الحجر.