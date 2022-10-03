الباحة تستقبل شعلة الألعاب الأولمبية السعودية 2022

وجابت الشعلة صباح اليوم شوارع مدينة الباحة انطلاقاً من إمارة منطقة الباحة مروراً بغابة رغدان التي تعد من أكبر الوجهات السياحية بالمنطقة الجنوبية، ومن ثم إلى قرية ذي عين الأثرية, وقد انطلقت شعلة الألعاب الأولمبية من مدينة الرياض، ومن ثم إلى عدد من مناطق المملكة وصولاً إلى منطقة الباحة، في رحلة تهدف لقطع مسافة 3500 كيلومتر، تتضمَّن زيارة 57 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، استعداداً لانطلاق أكبر حدث رياضي سعودي، ستستضيفه العاصمة الرياض من الفترة 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر من العام الحالي 2022م، بمشاركة أكثـر من 6 آلاف رياضي يمثلون 200 نادٍ، ويتنافسون في 45 رياضة أولمبية تتضمَّن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.