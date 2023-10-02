القيادة تهنئ رئيس الدولة في جمهورية غينيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس الوطني للتجمُّع من أجل التنمية رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.