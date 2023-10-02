القيادة تهنئ رئيس الدولة في جمهورية غينيا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.