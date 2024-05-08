"إغاثي الملك سلمان" يوزع 810 سلال غذائية في إقليم خيبر بختون خوا في باكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 810 سلال غذائية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5.670 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024م.