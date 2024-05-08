"إغاثي الملك سلمان" يوزع 810 سلال غذائية في إقليم خيبر بختون خوا في باكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 810 سلال غذائية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5.670 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
من جهة ثانية، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع التطوعي التدريبي للإسعافات الأولية المتقدمة في مدينة جاكرتا عاصمة جمهورية إندونيسيا، والذي نفذ خلال المدة من 27 أبريل وحتى 3 مايو 2024م، بمشاركة 8 متطوعين بمختلف التخصصات.
وقام الفريق التطوعي التابع للمركز خلال المشروع بتدريب 514 فردًا على الإسعافات الأولية المتقدمة.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مختلف الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.