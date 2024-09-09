ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الروسي

وفي وقت سابق اليوم شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة الرياض.