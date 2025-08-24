51Talk تدخل تجربة تعلم اللغة الإنجليزية إلى منازل الأسر السعودية

ويستمر تعلم اللغة الإنجليزية في كونه أولوية قصوى لدى أولياء الأمور في المملكة، حيث لا يرغبون فقط في أن “يتعلم أطفالهم اللغة الإنجليزية”، بل أن يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بثقة بها.