51Talk تدخل تجربة تعلم اللغة الإنجليزية إلى منازل الأسر السعودية

أطلقت شركة 51Talk، الرائدة عالمياً في مجال تعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت بنظام الحصص الفردية (1:1)، مرحلة جديدة من التزامها تجاه الأسر السعودية مع بداية موسم العودة إلى المدارس.
ففي عرض لافت امتد عبر المملكة، أضاءت العلامة التجارية الصفراء المميزة للشركة برج المملكة في الرياض، وبرج عبد الكريم في الدمام، وتاليا مول في جدة، حاملة الرسالة القوية: “Your Confidence Starts with Your Language” ثقتك تبدأ بلغتك .
وقد شكّلت هذه الحملة انطلاقة العام الدراسي الجديد وجعلت 51Talk في قلب النقاش التعليمي الوطني.
وفي الوقت نفسه، أطلقت الشركة حملة إعلانات خارجية واسعة النطاق في الرياض وجدة والدمام، شملت المراكز التجارية ومحاور النقل والطرق الرئيسية.
وقد ضمنت هذه الحملة حضوراً واسعاً في جميع أنحاء المدن، مما عزز الوعي بالعلامة التجارية وربط رسالة 51Talk التعليمية بالمزيد من الأسر السعودية.
ويستمر تعلم اللغة الإنجليزية في كونه أولوية قصوى لدى أولياء الأمور في المملكة، حيث لا يرغبون فقط في أن “يتعلم أطفالهم اللغة الإنجليزية”، بل أن يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بثقة بها.
وبفضل معلميها الدوليين المحترفين، والمسارات التعليمية المخصصة، والخبرة العالمية الممتدة لسنوات، توفر 51Talk بيئة تعليمية غامرة تساعد الأطفال تدريجياً على الانتقال من الخجل إلى إجراء محادثات واثقة.
كما امتدت الحملة إلى أنشطة تفاعلية موجهة للعائلات. ففي بانوراما مول بالرياض وخلال المعرض التعليمي، أقامت 51Talk أجنحة تفاعلية أتيحت فيها للأطفال فرصة التواصل المباشر مع معلمين من الخارج عبر شاشات حية.
ومن خلال جلسات الأسئلة والأجوبة والألعاب اللغوية، تغلب الأطفال بسرعة على ترددهم، وانتقلوا من التعريف البسيط إلى الحوارات الكاملة، فيما شاهد أولياء الأمور هذه التحولات بأعينهم.
وقال أحد الآباء من الدمام عن تجربته: "كنت قد رأيت الإعلانات فقط ولم أُعِرها اهتماماً كبيراً.
لكن عندما جرب طفلي الصف التفاعلي في المركز التجاري، انبهرنا جميعاً. لقد قمت بتسجيله فوراً في البرنامج، لأنني رأيت ثقته تنبض بالحياة."
وباعتبارها المنصة الأولى في المملكة لتعليم اللغة الإنجليزية فردياً (1:1) عبر الإنترنت، تخدم 51Talk اليوم عشرات الآلاف من الطلاب السعوديين.
ومن تحسين الأداء الأكاديمي إلى تعزيز الثقة في التعبير داخل المدارس والمجتمعات وحتى في المحافل الدولية، تشهد المزيد من الأسر على التأثير الإيجابي لتعلم اللغة الإنجليزية مع.51Talk