وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة يلتقي رئيس الوزراء الكندي

التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أمس السبت في العاصمة الكندية أوتاوا، رئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو، وذلك بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.