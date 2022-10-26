سجن وغرامة.. "المرور" توضّح عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها

وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر، أن عقوبة المرة الثالثة، حجز المركبة، والغرامة 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.