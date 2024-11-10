"طه" يؤكد أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية في ظل التصعيد الخطير بالأراضي الفلسطينية

وحذّر خلال كلمته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية من العواقب الوخيمة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشددًا على دورها الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وكونها شاهدًا على التزام المجتمع الدولي ومسؤوليته تجاه قضيتهم.