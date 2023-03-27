أمنياً وإنسانياً.. فيديو يظهر جهود رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن بالحرم

نشر حساب الأمن العام مقطع فيديو يظهر جهود رجال الأمن التنظيمية في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار بالحرم المكي.
وتفصيلاً، قال قائد الدوريات والمهام والإسناد الأمني العقيد نواف بن سليمان الفقيه: إن الدوريات باشرت أعمالها وفق حدود مسؤولياتها من خلال إعداد الخطط التشغيلية التي اعتمدت على محورين رئيسين: الأول هو تقديم الخدمات الإنسانية لقاصدي ومعتمري بيت الله الحرام بدءاً من دخولهم العاصمة المقدسة وحتى وصولهم للمسجد الحرام، أما المحور الآخر فتمثل في تقديم الخدمات الأمنية باستقبال البلاغات ومباشرتها وسرعة إنهائها نظامياً.
ولفت العقيد "الفقيه" إلى توطين التقنية الحديثة من خلال إعداد الكوادر البشرية للاستفادة من التقنية في الأعمال الميدانية خلال موسم رمضان لهذا العام 1444 هـ، مختتماً حديثه بالدعاء للجميع برحلة عمرة آمنة ونسك مقبول ويسير وسهل.