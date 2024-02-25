"النقل" تحصل على شهادتي الاعتماد الدولي "آيزو" بإدارتي استمرارية الأعمال والمخاطر

وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن بهذه المناسبة: "إن حصول الوزارة على شهادتي الآيزو في نظام إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر يُعَد إنجازًا جديدًا يعزز من مكانة وموثوقية أداء الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية"؛ مضيفًا أن تطبيق كل من معايير إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر يساعد على ضمان استمرارية الأعمال الأساسية في الوزارة وفق سياق مهام ومسؤوليات الوزارة وقت الأزمات، ويخفض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى في حال التعرض لأية حوادث -لا قدر الله- كما يدعم تطبيق تلك المعايير على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال اتباع منهجية الإدارة الوقائية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مرونتها للتعامل مع المخاطر المحتملة والمستقبلية، وإيجاد الحلول البديلة التي تضمن استمرارية الأعمال في مهام ومسؤوليات الوزارة.