"النقل" تحصل على شهادتي الاعتماد الدولي "آيزو" بإدارتي استمرارية الأعمال والمخاطر

حصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على شهادتي الاعتماد الدولي (ISO 22301 الخاص بنظام إدارة استمرارية الأعمال) و(ISO 31000 لإدارة المخاطر)؛ نتيجة تطبيق الوزارة للمعايير اللازمة للحصول على هاتين الشهادتين واستيفاء كل المتطلبات.
وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن بهذه المناسبة: "إن حصول الوزارة على شهادتي الآيزو في نظام إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر يُعَد إنجازًا جديدًا يعزز من مكانة وموثوقية أداء الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية"؛ مضيفًا أن تطبيق كل من معايير إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر يساعد على ضمان استمرارية الأعمال الأساسية في الوزارة وفق سياق مهام ومسؤوليات الوزارة وقت الأزمات، ويخفض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى في حال التعرض لأية حوادث -لا قدر الله- كما يدعم تطبيق تلك المعايير على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال اتباع منهجية الإدارة الوقائية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مرونتها للتعامل مع المخاطر المحتملة والمستقبلية، وإيجاد الحلول البديلة التي تضمن استمرارية الأعمال في مهام ومسؤوليات الوزارة.
ونوّه "الحسن" بأن الوزارة عَمِلَت خلال الفترة الماضية على الإجراءات اللازمة في مجالي إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بما يتواكب مع رؤية وأهداف الاستراتيجية المؤسسية والوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ مشيرًا إلى جاهزية الوزارة -بإذن الله- للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات بمختلف أنواعها.
يُذكر أن هذه الشهادات تُمنَح للجهات التي تنجح في اعتماد وتطبيق سياسات وإجراءات فنية تسهم في تحديد وفهم التهديدات المؤدية لانقطاع الأعمال والمخاطر بشكل عام، لوضع استراتيجيات وخطط لاستمرارية الأعمال وضوابط وقائية؛ بما يتناسب مع سياق الجهة؛ مما يخلق بيئة مرنة تواجه المخاطر والتهديدات بجاهزية مؤسسية.