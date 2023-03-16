انطلاق أعمال برنامج "الرياض الخضراء" لتشجير حي الجزيرة

وتتواصل سلسلة مشاريع برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله- لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم؛ حيث يستهدف "الرياض الخضراء" زراعة 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي.