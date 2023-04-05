مؤسسة العثيم الخيرية تقدم 20 مليون ريال لتأسيس وقف استثماري خيري لصالح لاعبي كرة القدم السابقين

وثمّن عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة وجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ للاهتمام الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة، وما تحقق من نتائج مبهرة بفضل دعم ورعاية حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء يحفظهما الله.

وعبر "العثيم" عن سعادته بكل الإنجازات التي يحققها أبناء الوطن في كل المحافل، لذلك كانت الفرحة مضاعفة عندما حقق المنتخب السعودي لكرة القدم الفوز على منتخب الأرجنتين بطل العالم، وهو فوز مشرّف أسعدنا جميعًا.

لذلك جاءت مبادرتنا بالتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال كحافز للاعبي المنتخب بمناسبة هذا الفوز التاريخي المستحق، ومن ثم تلقينا اقتراحًا مباركًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن يتم استخدام هذا المبلغ في تأسيس وقف استثماري مستدام لدعم برامج جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية التي تعنى بخدمة احتياجات اللاعبين الذين حملوا لواء تمثيل المملكة في المحافل الدولية، وحققوا إنجازات كانت محل الفخر والاحتفاء وستظل خالدةً في تاريخ الرياضة السعودية، لذلك باركنا هذا المقترح الذي سيعظّم النفع، ويوسع دائرة الاستفادة، ويجعلها مستمرة بإذن الله تعالى، وأضفنا عليه 10 ملايين ريال أخرى تُدفع بواقع مليون ريال سنويًا لمدة عشر سنوات.

وعبّر "العثيم" عن تمنياته أن يوفق الله القائمين على أمر جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية لتواصل جهودها المباركة في خدمة اللاعبين القدامى وأسرهم، وأن يكون هذا الوقف الاستثماري المستدام المقدم من مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية دعمًا لأهداف وبرامج الجمعية.

وقدّم "العثيم" الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن تنظيم الحفل، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الاتحاد السعودي على مستوى الأعمال الخيرية والاجتماعية، بما يسهم في خدمة المجتمع الرياضي على وجه الخصوص.

ومن جانبه، عبّر الكابتن ماجد عبدالله عن شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكرة القدم ولمؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية للمبادرة بتأسيس وقف استثماري مستدام، وقال: إن جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط أنجزت اليوم واحدًا من أهم أهدافها؛ من أجل إسعاد نجوم كرة القدم الذين مثّلوا أنديتهم ومنتخبهم خير تمثيل، مقدمًا لهم الشكر على كل ما قدّموه طوال مسيرتهم الكروية.