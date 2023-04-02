"تبني الصحفيين العرب تطبيقات الذكاء الاصطناعي" .. هنا نتائج دراسة بحثية بجامعة سعودية

وأوضح الزهراني؛ أن أهمية هذه الدراسة تنطلق من كون صحافة الذكاء الاصطناعي أوجدت عهداً جديداً في صناعة الإعلام؛ ما جعل المؤسسات الإعلامية أمام عديدٍ من تحديات مستوى البنية التحتية وتبني التقنيات في غرف الأخبار وفي جميع مجالات العمل الإعلامي؛ مشيراً إلى أن هذه الدراسة تقع ضمن نوعية الدراسات الكمية الوصفية القائمة على تفسير الظاهرة بشكل موضوعي، وذلك باستخدام منهج "المسج" بشقية الوصفي والتحليلي للتوصل إلى إجابات تساؤلات وفروض الدراسة وإلى نتائج تفسيرية بشكل علمي منتظم.