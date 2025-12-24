أمــاك تفوز بجائزة التميّز في حوكمة الشركات لعام 2024

وتُعد شركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» من الشركات الرائدة في قطاع التعدين بالمملكة، وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتعمل في استكشاف وتطوير وإنتاج مركزات النحاس والزنك، وإنتاج سبائك الذهب والفضة، من خلال محفظة متنوعة من الأصول التعدينية في جنوب غرب المملكة. كما تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها عبر رخص استكشاف جديدة وشراكات استراتيجية، ملتزمة بالتميز التشغيلي والتنمية المسؤولة للموارد الطبيعية، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين ودورًا محوريًا في مستقبل قطاع المعادن بالمملكة.