أمــاك تفوز بجائزة التميّز في حوكمة الشركات لعام 2024

في إنجاز جديد يرسّخ تميزها المؤسسي، حصلت شركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» على جائزة التميّز في حوكمة الشركات لعام 2024 من مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل، وذلك خلال المؤتمر السنوي الرابع لحوكمة الشركات الذي أُقيم في مدينة الرياض.
وجاء هذا التكريم بعد اختيار أماك ضمن أعلى الشركات غير المالية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وفقًا لتقييم مؤشر حوكمة الشركات لعام 2024، الذي يقيس أداء الشركات عبر أربعة محاور رئيسية تشمل: فاعلية مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين، والإفصاح والشفافية، وحقوق أصحاب المصلحة، بما يتوافق مع مبادئ هيئة السوق المالية (CMA) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
ويجسّد هذا الإنجاز التزام أماك بتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المساهمين، وترسيخ الثقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، بما يدعم الاستدامة ويسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أماك، جيوفري داي:
«يمثّل الحصول على هذه الجائزة لحظة فخر كبيرة لنا في أماك. فالحوكمة الرشيدة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل ركيزة أساسية في نهج عمل الشركة وطريقة اتخاذ القرارات وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة».
وأضاف: «عملنا خلال الأعوام الماضية على تعزيز مستويات الشفافية ومواءمة ممارساتنا مع أفضل المعايير العالمية، كما نولي أهمية قصوى لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، ودمجها ضمن استراتيجيتنا التشغيلية والاستثمارية لتحقيق نمو مسؤول ومستدام».
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة، ومنها توسيع المحفظة الاستكشافية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركة معادن، تعكس قوة استراتيجية الشركة وانضباطها في التنفيذ، مؤكدًا مواصلة دعم مستهدفات رؤية 2030 باعتبار أماك من رواد قطاع التعدين في المملكة.
ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع سلسلة من التطورات الاستراتيجية التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا، من بينها التوسع في محفظة الاستكشاف عبر الحصول على رخص جديدة، وتوقيع اتفاقية لتبادل ونقل عدد من رخص الاستكشاف مع شركة معادن، إضافة إلى تعزيز الموارد المعدنية وتطوير القدرات التشغيلية لدعم خطط النمو المستقبلية.
وتُعد شركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» من الشركات الرائدة في قطاع التعدين بالمملكة، وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتعمل في استكشاف وتطوير وإنتاج مركزات النحاس والزنك، وإنتاج سبائك الذهب والفضة، من خلال محفظة متنوعة من الأصول التعدينية في جنوب غرب المملكة. كما تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها عبر رخص استكشاف جديدة وشراكات استراتيجية، ملتزمة بالتميز التشغيلي والتنمية المسؤولة للموارد الطبيعية، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين ودورًا محوريًا في مستقبل قطاع المعادن بالمملكة.