محليات
صاعقة رعدية تقتل 72 رأساً من الماعز في قرية الأهمال برجال ألمع
الغمور: القطيع كان تحت شجرة وفُوجئت بالصاعقة تقضي عليه بالكامل
شهدت محافظة رجال ألمع، عصر اليوم، حادثة مأساوية بعد أن تسببت صاعقة رعدية في نفوق 72 رأساً من الماعز، عقب أمطار غزيرة ضربت قرية الأهمال شمال غرب المحافظة.
وفي التفاصيل، قال المواطن محمد محمد الغمور إن القطيع كان يستظل تحت إحدى الأشجار عندما ضربت صاعقة رعدية قوية الموقع، ما أدى إلى نفوقه بالكامل.
وأضاف "الغمور" أنه فوجئ بما حدث، مشيراً إلى أن الحادثة تسببت له في صدمة وحزن شديد، داعياً الله أن يعوضه خيراً عمّا فقد.
يُشار إلى أن محافظة رجال ألمع شهدت هطول أمطار غزيرة عصر اليوم، تخللتها صواعق رعدية عنيفة، تسببت في عدد من الأضرار.