خبير إعلام يشيد بريادة المملكة في مجال التعاون الدولي

وممّا لا شك فيه أن المملكة لم تتردّد يومًا في تسخير جميع إمكاناتها في سبيل خدمة القضايا الإنسانية والدولية؛ حيث إن 160 دولة حول العالم استفادت من المساعدات التي قدّمتها المملكة؛ ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية؛ إذ تجاوزت هذه المساعدات، على مدى 70 عامًا، 95 مليار دولار.