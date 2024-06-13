شكلها يشبه "الهامبورجر".. شاهد ظاهرة فلكية فريدة تظهر من سماء الإمارات

وأضاف: أما المناطق اللامعة على طرفَي الفراغ المستقيم، فهي غازات متأينة بفعل الإشعاع الكبير المرافق عادة للنجوم الوليدة، وتؤدّي هذه الظواهر مجتمعة إلى الشكل الذي نراه على شكل "هامبورجر"، مبينًا أن هذا الجرم يقع في مجموعة الرامي "برج القوس" على بعد 900 سنة ضوئية، وهو صغير الحجم جدًّا بسبب بُعده الكبير؛ مما يفسر العدد القليل جدًّا لصور هذا الجرم.