شكلها يشبه "الهامبورجر".. شاهد ظاهرة فلكية فريدة تظهر من سماء الإمارات

قام مرصد الختم الفلكي بتصوير ظاهرة فلكية فريدة من صحراء أبو ظبي تسمى "هامبورجر جوميز - Gomez's Hamburger"؛ نسبةً لمكتشفها الفلكي "أرتيورا جومز"، ولأن شكلها يشبه شطيرة "الهامبورجر"، وهي قرص كوكبي أولي "Protoplanetary Nebula"، ويحيط هذا القرص بنجمة في مرحلة التكوين، ويُعتقد أن من هذا القرص سوف يتكون نظام نجمي كامل بكواكبه وكويكباته ومذنباته؛ حيث كان يُعتقد من قبل أن هذا الجرم عبارة عن سديم كوكبي "Planetary Nebula"، ولكن تبين بعد دراسات حديثة خلاف ذلك.
وأوضح الخبير بمركز الفلك الدولي الدكتور أنس صوالحة، في بيانٍ أورده لـ"سبق"؛ أن زاوية رؤيتنا لهذا الجرم من منظورنا على سطح الأرض تتيح الفرصة لرؤية شيء فريد؛ ألا وهو سحابة من الغبار والغاز تحيط بهذا النجم، والتي تبدو على شكل فراغ مستقيم بين الجزأين اللامعين، وتتميز هذه السحابة بكثافة عالية لدرجة أنها تحجب النجم بشكلٍ كامل.
وأضاف: أما المناطق اللامعة على طرفَي الفراغ المستقيم، فهي غازات متأينة بفعل الإشعاع الكبير المرافق عادة للنجوم الوليدة، وتؤدّي هذه الظواهر مجتمعة إلى الشكل الذي نراه على شكل "هامبورجر"، مبينًا أن هذا الجرم يقع في مجموعة الرامي "برج القوس" على بعد 900 سنة ضوئية، وهو صغير الحجم جدًّا بسبب بُعده الكبير؛ مما يفسر العدد القليل جدًّا لصور هذا الجرم.
وتظهر الصورة الأولى صورة للجرم تمّ التقاطها من قبل تلسكوب هابل الفضائي، والصورة الثانية صورة الجرم؛ حيث تم التقاطها من خلال مرصد الختم الفلكي مساء يوم الأربعاء 12 يونيو 2024م، بتكديس 30 صورة، ولكل صورة تعريض مدته 3 دقائق؛ أي ما مجموعه 90 دقيقة، وهي من تصوير محمد عودة، ويمكن الاطلاع على الصورة بجودة عالية من خلال الرابط