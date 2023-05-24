عددهم 2552.. أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الـ 59 من طلاب الجامعة الإسلامية

وقدم رئيس الجامعة الإسلامية، عظيم شكرِه وامتنانه لأميرِ منطقة المدينة المنورة، على اهتمامه ورعايته الجامعةَ في ظل دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله– الأمر الذي مكنها من تحقيق عديد المنجزات والمبادرات والملتقيات؛ إيمانًا من الجامعة بأهمية دورها في التواصل البناء المنطلق من دور المملكة العربية السعودية الريادي في مد جسور التواصل إلى جميع دول العالم، وتأكيدًا لهذا الهدف، فقد سجلت الجامعة رقمًا قياسيًا عالميًا في تعدد الجنسيات بلغ أكثر من 70 جنسية في قاعة دراسية واحدة.