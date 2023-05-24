عددهم 2552.. أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الـ 59 من طلاب الجامعة الإسلامية

رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج الدفعة التاسعة والخمسين من طلاب الجامعة الإسلامية للعام الجامعي 1444هـ، البالغ عددهم 2552 طالبًا من مختلف المراحل الأكاديمية والدرجات العلمية.
وبدأت فقرات الحفل بالسلام الملكي ثم انطلاق مسيرة الخريجين، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان (خريج عالمي)، بعد ذلك ألقى الخريج أنس غازي سحلول، كلمة نيابة عن زملائه خريجي الجامعة الإسلامية، تحدث خلالها عن دور الجامعة التي تحظى برعاية وعناية ودعم القيادة في تعميق مفهوم رسالة الوسطيّة والاعتدال لتكون نبراسًا معتدلاً في نشر العلم والمعرفة؛ خدمةً للمسلمين في أنحاء العالم كافة.
وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان - خلال كلمته بهذه المناسبة- أن الجامعة واصلت مسيرتها في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية الثالثة بمحاورها المختلفة في تحقيق التميز المؤسسي والبحثي والشراكات المتكاملة وبناء الخريج العالمي؛ لتُسهم في إيجاد بيئة تعليمية وأكاديمية جاذبة وداعمة للإبداع والابتكار تتميز بجودة المخرجات، وتقدم للمجتمعات خريجين أكفاء يمتلكون المعارف والمهارات، ويُسهمون من خلالها في تنمية مجتمعاتهم.
وقدم رئيس الجامعة الإسلامية، عظيم شكرِه وامتنانه لأميرِ منطقة المدينة المنورة، على اهتمامه ورعايته الجامعةَ في ظل دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله– الأمر الذي مكنها من تحقيق عديد المنجزات والمبادرات والملتقيات؛ إيمانًا من الجامعة بأهمية دورها في التواصل البناء المنطلق من دور المملكة العربية السعودية الريادي في مد جسور التواصل إلى جميع دول العالم، وتأكيدًا لهذا الهدف، فقد سجلت الجامعة رقمًا قياسيًا عالميًا في تعدد الجنسيات بلغ أكثر من 70 جنسية في قاعة دراسية واحدة.
وفي نهاية الحفل، كرَّم أميرِ منطقة المدينة المنورة، الخريجين الرواد الحاصلين على الجائزة السنوية التي تقدمها الجامعة الإسلامية لخريجيها المتميزين في مختلف المجالات العلمية والعملية.