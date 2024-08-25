شراكة استراتيجية بين "كاوست" و"نيوم" لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر ودعم الريادة العالمية للمملكة

ويقود هذه المشاريع ثلاثة من أبرز الباحثين في "كاوست"؛ حيث يعمل البروفيسور "ويليام روبرتس" على تطوير وقود محايد الكربون للمحركات البحرية، بينما يركز البروفيسور "ماني ساراثي" على خفض كلفة تقنيات التحليل الكهربائي لإنتاج هيدروجين أكثر نظافة، فيما يعمل البروفيسور "ثيبو غيبرتي" على خفض الانبعاثات غير المرغوب فيها من المحركات التي تستخدم الأمونيا الخضراء كوقود.