شراكة استراتيجية بين "كاوست" و"نيوم" لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر ودعم الريادة العالمية للمملكة

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" عن شراكة استراتيجية مع نيوم تهدف إلى تسريع وتطوير اقتصاد الهيدروجين في المملكة العربية السعودية؛ من خلال مشاريع بحثية تطبيقية متقدمة.
وتمثلت هذه الشراكة في رعاية مؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار في نيوم، عبر معهد الأبحاث التطبيقية للهيدروجين والوقود الإلكتروني "HEFARI"، لثلاثة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز استخدام الهيدروجين كطاقة متجددة بالتعاون مع باحثين من "كاوست".
وتم عرض التقدم المحرز في هذه المشاريع خلال قمة عُقدت مؤخرًا في مجمع الأبحاث والتقنية بـ"كاوست"؛ حيث شهدت القمة التي استمرت يومين مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من "كاوست"، ومؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار في نيوم، ومعهد الأبحاث التطبيقية للهيدروجين والوقود الإلكتروني، بالإضافة إلى شركات رائدة مثل "إينووا"، "أرامكو السعودية"، "هاييت"، "نكست 7"، وغيرها.
وتناولت القمة التحديات والفرص المتاحة لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في المملكة؛ حيث تبادل الخبراء والمشاركون وجهات النظر حول الإنتاج الاقتصادي للهيدروجين والأمونيا الخضراء واستخداماتها في الصناعات المختلفة مثل الوقود المستدام للطيران والنقل البحري.
كما تمت مناقشة تطوير المحلل الكهربائي والمحفزات والأغشية المتقدمة، بالإضافة إلى متطلبات التصنيع والنقل والتخزين.
ويقود هذه المشاريع ثلاثة من أبرز الباحثين في "كاوست"؛ حيث يعمل البروفيسور "ويليام روبرتس" على تطوير وقود محايد الكربون للمحركات البحرية، بينما يركز البروفيسور "ماني ساراثي" على خفض كلفة تقنيات التحليل الكهربائي لإنتاج هيدروجين أكثر نظافة، فيما يعمل البروفيسور "ثيبو غيبرتي" على خفض الانبعاثات غير المرغوب فيها من المحركات التي تستخدم الأمونيا الخضراء كوقود.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار في نيوم البروفيسور "دونال برادلي"، أن معهد الأبحاث التطبيقية للهيدروجين والوقود الإلكتروني هو جزء أساسي من منظومة البحث والتطوير والابتكار في نيوم، التي تسهم في تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في المملكة.
وأضاف: أن التعاون بين "إينووا" و"كاوست" سيسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة رائدة في مجال تقنيات الهيدروجين المستدام.
من جهته أعرب نائب رئيس كاوست للأبحاث البروفيسور "بيير ماجيستريتي"، عن أهمية هذه الشراكة في تعزيز جهود الجامعة لتحقيق أثر مستدام على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تتزامن مع إطلاق مركز التميز الجديد للطاقة المتجددة وتخزينها في "كاوست".