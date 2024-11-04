لجنة الإعلام بالبنوك السعودية تقيم ورشة "الادخار والاستثمار" لعملاء "التأمينات"

تزامنًا مع "اليوم العالمي للادخار"، وضمن مبادرة "واعي" المصرفي، أقامت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، ورشة عمل بعنوان "الادخار والاستثمار"، لعملاء التأمينات الاجتماعية بالشراكة مع برنامج "تقدير"، من تقديم عبدالرحمن البقمي نائب الرئيس ورئيس إدارة الائتمان بالمصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الجزيرة؛ وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات في الادخار والاستثمار لتحقيق الاستقرار المالي.
وجاء تنظيم الورشة ضمن سلسلة الجهود الرامية إلى رفع الوعي بثقافة الادخار والتخطيط للميزانية الشخصية والأسرية، والإدارة الحصيفة للدخل والمصاريف، والاستثمار من خلال الادخار، إلى جانب التعريف ببعض المفاهيم المالية، والقيمة الفعلية للمبالغ المدّخرة، واستعراض أنواع الادخار والطرق الحديثة لإدارة هذا النشاط، والتعريف بنماذج من التجارب العملية المرتبطة به.
وخلال الورشة، قدّم "البقمي" تعريفًا بالمفاهيم الادخارية والمالية، وأسس ترشيد النفقات وإعداد الميزانية الشخصية واستثمار المدخرات بما من شأنه أن يحقق قيمة مضافة ويعود بالمنفعة المالية على المدخرين.
تأتي إقامة هذه الورشة، في إطار سلسلة الجهود التي تتبنّاها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية وبالشراكة مع البنوك لتعزيز ثقافة التوعية المالية والادخار بين مختلف الشرائح المجتمعية؛ انسجامًا مع برنامج تطوير القطاع المالي.