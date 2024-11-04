لجنة الإعلام بالبنوك السعودية تقيم ورشة "الادخار والاستثمار" لعملاء "التأمينات"

وجاء تنظيم الورشة ضمن سلسلة الجهود الرامية إلى رفع الوعي بثقافة الادخار والتخطيط للميزانية الشخصية والأسرية، والإدارة الحصيفة للدخل والمصاريف، والاستثمار من خلال الادخار، إلى جانب التعريف ببعض المفاهيم المالية، والقيمة الفعلية للمبالغ المدّخرة، واستعراض أنواع الادخار والطرق الحديثة لإدارة هذا النشاط، والتعريف بنماذج من التجارب العملية المرتبطة به.