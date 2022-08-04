الزعاق: نجم الجدي هو النجم الأوحد الذي لا يغير مكانه طوال السنة

وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر، أن الشمس تصنع الظل الذي يُعد أساسًا في تحديد الجهات، منوهًا بأنه عن طريق الظل عرف المسلمون مواقيت صلاتهم النهارية، وعرف العرب بروجهم السماوية، فأطول حالات الظل تكون في برجي القوس والدلو.