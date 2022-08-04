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الزعاق: نجم الجدي هو النجم الأوحد الذي لا يغير مكانه طوال السنة

قال: للعرب طرقٌ عدة في معرفة الجهات عن طريق النجوم والرياح والظل
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق
سبق
سبق

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن نجم الجدي هو النجم الأوحد الذي لا يُغَيّر مكانه طوال السنة صيفًا وشتاءً، ويسمى علميًّا نجم القطب؛ لأنه يقع فوق القطب الشمالي؛ فهو يدل على الشمال، وثباته لأنه يقع فوق محور دوران الأرض حول نفسها‎.

وأوضح "الزعاق" أن للعرب طرقًا عدة في معرفة الجهات عن طريق النجوم والرياح والظل.

وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر، أن الشمس تصنع الظل الذي يُعد أساسًا في تحديد الجهات، منوهًا بأنه عن طريق الظل عرف المسلمون مواقيت صلاتهم النهارية، وعرف العرب بروجهم السماوية، فأطول حالات الظل تكون في برجي القوس والدلو.

خبير الأرصاد الجوية
خالد الزعاق
نجم الجدي

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