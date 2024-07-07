الأجمل والأصعب والأكثر طواعية.. "خط الثلث الجلي" يزيّن كتابة الآيات على كسوة الكعبة

وتمر الكسوة بعشر مراحل لإنتاجها بدءاً من قسم التحلية، وقسم الصباغة وفي المختبر تُجرى اختبارات على عيّنات الحرير قبل وبعد الصباغة لضمان مقاومتها للعوامل المناخية، وقوة الشد، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وفي قسم النسيج الآلي يتم تحويل خيوط الحرير إلى بكرات بوساطة مكائن اللف الآلي، إضافة إلى القسم اليدوي، حيث تُجهز خيوط القطن لحشو الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية، وتُجهز الملفات بأسلاك الفضة والفضة المطلية بالذهب، وفي قسم الحزام تُطرز الآيات القرآنية والزخارف بأسلاك الفضة المطلية بالذهب وتُحشى بخيوط القطن لبروز الحروف، ثم تُسلم القطع المذهبة إلى قسم تجميع الكسوة، في وحدة الجودة تُحدد معايير الجودة المطلوبة لجميع المدخلات والمخرجات، مع متابعة ميدانية في جميع أقسام المجمع لضمان مطابقتها للمواصفات، في قسم تجميع الكسوة تُجمع قطع ثوب الكعبة وتُوصل ببعضها.