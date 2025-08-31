البقمي": رسوم الأراضي البيضاء خطوة تاريخية لتحقيق التوازن العقاري ودفع النمو الاقتصادي
أكد الكاتب الصحفي د. شجاع البقمي أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض سيكون له أثر إيجابي كبير على السوق العقاري، حيث سيحقق التوازن ويفتح آفاقًا أوسع للتطوير، مما يزيد المعروض العقاري بأسعار مناسبة.
وفي مقاله "رسوم الأراضي البيضاء.. توازن وتطوير" بصحيفة "الرياض"، أشار البقمي إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تعزيز الشفافية وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
وقال البقمي: "اقتصاديات المدن هي المحرك الأكبر لاقتصاديات الدول، والرياض تُعد من أقوى المدن عالميًا من حيث المكانة الاقتصادية والاستثمارية"، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتميزة للعاصمة تدعم هذا التوجه. وأضاف أن القرار لن يفيد قطاع التشييد فقط، بل سيمتد أثره ليشمل "الصناعات والأيدي العاملة والمكاتب الهندسية، مما يخلق حراكًا اقتصاديًا واسعًا".
كما توقع البقمي أن تحفز هذه الخطوة النمو الاقتصادي، خاصة أن الرياض تمثل "نحو 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة"، مؤكدًا أن "التشريعات الداعمة هي من أهم محركات القطاعات الاقتصادية". وأشار إلى أن اللائحة تتضمن مراجعة سنوية لتقييم المعروض والأسعار، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان أعلنت الأربعاء الماضي خرائط النطاقات الخاضعة للرسوم، في خطوة تُعتبر محورية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات العقارية.