البقمي": رسوم الأراضي البيضاء خطوة تاريخية لتحقيق التوازن العقاري ودفع النمو الاقتصادي

وقال البقمي: "اقتصاديات المدن هي المحرك الأكبر لاقتصاديات الدول، والرياض تُعد من أقوى المدن عالميًا من حيث المكانة الاقتصادية والاستثمارية"، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتميزة للعاصمة تدعم هذا التوجه. وأضاف أن القرار لن يفيد قطاع التشييد فقط، بل سيمتد أثره ليشمل "الصناعات والأيدي العاملة والمكاتب الهندسية، مما يخلق حراكًا اقتصاديًا واسعًا".