"الإذاعة والتلفزيون" تفتح التسجيل في معرض "فومكس".. وتبرم اتفاقية مع "عرب سات"

واستطاعت الهيئة من خلال مشاركتها في معرض "كابسات"، الذي يُعد تظاهرة إعلامية بلغت ثلاثين نسخة سابقة، ويقصدها صناع الإعلام من الهيئات والشركات والأفراد العاملين في مجال الصناعة الإعلامية، استقطاب العديد من الزوار والمسؤولين والأفراد والمختصين للتعريف بدور هيئة الإذاعة والتلفزيون والمعرض الذي تقيمه، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات في الصناعة الإعلامية والبحث عن الأساليب الجديدة التي تسهم في تقويم وتعزيز جودة المنتج الإعلامي المحلي.