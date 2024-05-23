"الإذاعة والتلفزيون" تفتح التسجيل في معرض "فومكس".. وتبرم اتفاقية مع "عرب سات"

شاركت هيئة الإذاعة والتلفزيون في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية "كابسات"، المقام خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر مايو الحالي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مساعيها الهادفة إلى تعزيز الحضور الإعلامي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وتمثّلت مشاركة الهيئة في جناح مماثل لمعرض مستقبل الإعلام "فومكس" الذي تنظمه الهيئة بشكل سنوي في الرياض.
واستطاعت الهيئة من خلال مشاركتها في معرض "كابسات"، الذي يُعد تظاهرة إعلامية بلغت ثلاثين نسخة سابقة، ويقصدها صناع الإعلام من الهيئات والشركات والأفراد العاملين في مجال الصناعة الإعلامية، استقطاب العديد من الزوار والمسؤولين والأفراد والمختصين للتعريف بدور هيئة الإذاعة والتلفزيون والمعرض الذي تقيمه، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات في الصناعة الإعلامية والبحث عن الأساليب الجديدة التي تسهم في تقويم وتعزيز جودة المنتج الإعلامي المحلي.
وشهد المعرض توقيع اتفاقية إستراتيجية طويلة المدى بين الهيئة والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" بهدف تحقيق شمولية التغطية العالمية، وتعزيز وصول القنوات الإعلامية السعودية إلى كل من القارة الأمريكية الشمالية، والقارة الأمريكية الجنوبية، وقارة آسيا، وأفريقيا.
وأوضح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن المشاركة تعكس حرص الهيئة على متابعة كل ما هو جديد في عالم الإنتاج الإعلامي، حرصًا منها لمواكبة تشكل العالم اليوم، بوصفها ضرورة للحفاظ على مكانة الوسيلة الإعلامية التقليدية وتحقيق أثرها.
وأعلن فريق "فومكس" خلال المعرض، عن فتح باب التسجيل للجهات الراغبة بالمشاركة في النسخة القادمة من المعرض، حيث بدأ الفريق بالتخطيط المبكر لضمان تلبية احتياجات وتطلعات زوار المعرض.