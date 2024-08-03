بعدما أسفر عن حالة وفاة وعدة مصابين.. "سلامة النقل" يحقق في انهيار جسر بجازان

أصدر المركز الوطني لسلامة النقل بيانًا بشأن حادثة انهيار جسر بمنطقة جازان.
وقال البيان: تلقى المركز الوطني لسلامة النقل صباح اليوم بلاغًا بشأن حادثة انهيار جزء من الجسر الرابط بين محافظة أبو عريش ومحافظة صبيا بمنطقة جازان، وتشير المعلومات الأولية إلى تضرر مركبتين جراء الانهيار، نتج عنها وفاة واحدة وعدد من الإصابات تم نقلهم من خلال الفِرَق الإسعافية لتلقي الرعاية اللازمة.
وأضاف البيان: على إثره، تتجه الفِرَق المختصة بالمركز إلى موقع الحادثة للبدء في إجراءات التحقيق اللازمة؛ وذلك للكشف عن الملابسات ومعرفة المسببات والرفع بالتوصيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.