إنفاذًا لتبرع ولي العهد.. تسليم أولى مشروعات "سكن" لعشرات الأسر في منطقة عسير

إنفاذًا لتبرع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ مليار ريال لمؤسسة "سكن"، وامتدادًا لحرصه على تمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على سكن آمن ومستدام، سلّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين.