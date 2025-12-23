إنفاذًا لتبرع ولي العهد.. تسليم أولى مشروعات "سكن" لعشرات الأسر في منطقة عسير

إنفاذًا لتبرع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ مليار ريال لمؤسسة "سكن"، وامتدادًا لحرصه على تمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على سكن آمن ومستدام، سلّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين.
ويأتي هذا التسليم تنفيذًا مباشرًا لأمر سمو ولي العهد، في مشروعات إسكانية أُنجزت خلال 12 شهرًا، وفق أعلى معايير الجودة والتصميم الحضري، بما يحقق تطلعات الأسر السعودية في الاستقرار والكرامة السكنية.
وتُعد منطقة عسير أولى مناطق المملكة في تسليم الوحدات السكنية ضمن هذا التبرع الكريم، في خطوة تجسّد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لمشروعات الإسكان التنموي، وتعكس رؤية واضحة نحو تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المواطنين.