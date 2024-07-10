"تنظيم الكهرباء" توضح أسباب انقطاع الخدمة عن أجزاء من أحياء شمال الرياض

أوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أن انقطاع الخدمة الكهربائية عن أجزاءٍ من أحياء: حطين والنخيل والعقيق والغدير بمدينة الرياض، مساء أمس الثلاثاء عند الساعة 8:33 مساءً، واستمر لمدة ساعة و58 دقيقة، هو نتيجة قيام أحد المقاولين العاملين في مشروع عام لا يتبع للشركة السعودية للكهرباء، بإتلاف خط نقل كهربائي رئيس.