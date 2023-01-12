تجربة رائدة شاهدها من نجران.. مزارع ينجح في زراعة "بديل السكر" المذهل

وتحدث "آل عباس"، عن أهمية زراعة نبتة الاستيفيا التي تحتاج لتربة معتدلة واستوائية لتنمو وتعيش، حيث تعتبر نباتًا عشبيًا معمرًا يمكث في التربة إلى سبع سنوات، وتزرع على مسافات تبلغ 5 سم بين كلّ نبتة وآخري، ويبلغ طولها 8 سم، وتتميز باحتواء أوراقها على مجموعة من المركبات الطبيعية التي لها قوة تحلية عالية مثل السكر، ولها خصائص غذائية وعلاجية مذهلة، وهي مادة آمنة جدًا مقارنة بالمحليات الصناعية المتوفرة بالأسواق، باعتبار أنها ليست لها سعرات حرارية، وبها الكثير من العناصر الهامة كالفيتامينات والمعادن، وكذلك استخدام أورقها المجففة في تحلية الشاي والمشروبات الدافئة، إضافة إلى ما يتم استخلاصه منها من مسحوق أخضر ناعم أو مجروش، كما يتوفر مسحوق أبيض شبيه للسكر العادي، وهو مستخلص نبات الاستيفيا ذي التركيز العالي، بالإضافة إلى استخلاص الصابون المفيد للبشرة.