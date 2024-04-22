"بن فرحان" يلتقي وزيرة خارجية هولندا ويبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي برونز سلوت، وذلك على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورغ.