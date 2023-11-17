"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة.. وسيول وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف. وتشهد أمطارًا خفيفة على العرضيات وأضم وميسان والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.