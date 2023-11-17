"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة.. وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف. وتشهد أمطارًا خفيفة على العرضيات وأضم وميسان والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد. وتشهد أمطارًا خفيفة على المدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا غزيرة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي. وتشهد أمطارًا متوسطة على الرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصفور، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا غزيرة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وقرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة فرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على جازان وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.