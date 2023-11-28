"السند" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة استضافة السعودية معرض إكسبو 2030

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وتابع "السند" قائلاً : لا عجب أن تحظى بلادنا المملكة العربية السعودية باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، فهي دائمًا في موضوع الريادة في سائر الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية وغيرها، ولا سيما في ظل رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وبرامجها النوعية وأهدافها الطموحة.
وأكد "السند" أن صدارة بلادنا وريادتها وما نعيشه فيها من نماء ورخاء وأمن وارف واستقرار، وقبل ذلك كله قيادة حكيمة وملهمة لا تألو جهدًا في رفاهية المواطن وسعادته، هو من فضل الله علينا ومن ثم يحمِّلُنا مسؤولية عظيمة في شكر الخالق الوهَّاب -سبحانه وتعالى- على هذه النعم التي خصنا بها، كما قال سبحانه ﴿أَوَلَم يَرَوا أَنّا جَعَلنا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النّاسُ مِن حَولِهِم﴾ [العنكبوت: ٦٧]، ويجعل لزامًا علينا أن نشكر لقيادتنا الرشيدة ما يبذلونه من جهود لرفعة بلادنا وراحة المواطنين بالدعاء لهم أولاً، وبالسمع والطاعة، والالتفاف حولهم، والذب عنهم والرد على مثيري الشكوك والشبهات.
واختتم "السند "تصريحه سائلاً الله -تعالى- أن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.