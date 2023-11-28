"السند" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة استضافة السعودية معرض إكسبو 2030

وأكد "السند" أن صدارة بلادنا وريادتها وما نعيشه فيها من نماء ورخاء وأمن وارف واستقرار، وقبل ذلك كله قيادة حكيمة وملهمة لا تألو جهدًا في رفاهية المواطن وسعادته، هو من فضل الله علينا ومن ثم يحمِّلُنا مسؤولية عظيمة في شكر الخالق الوهَّاب -سبحانه وتعالى- على هذه النعم التي خصنا بها، كما قال سبحانه ﴿أَوَلَم يَرَوا أَنّا جَعَلنا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النّاسُ مِن حَولِهِم﴾ [العنكبوت: ٦٧]، ويجعل لزامًا علينا أن نشكر لقيادتنا الرشيدة ما يبذلونه من جهود لرفعة بلادنا وراحة المواطنين بالدعاء لهم أولاً، وبالسمع والطاعة، والالتفاف حولهم، والذب عنهم والرد على مثيري الشكوك والشبهات.