"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير ونجران والرياض والشرقية وتبوك والجوف والشمالية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وحرض وخريص وذعبلوتن وسلوى وعردة والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة مع تكوُّن الصقيع على المعظم وتبوك وجبل اللوز وعلقان، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة صباحا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على تيماء حتى التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف موجة باردة، وتكوُّن الصقيع، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة تساقُط ثلوج على القريات وطبرجل حتى الساعة التاسعة صباحًا، وتشهد ارتفاع الأمواج في الوجه وضباء ونيوم شرما وأملج حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد الحدود الشمالية موجة باردة وتكوُّن الصقيع، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد تساقط ثلوج على حزم الجلاميد وطريف.