"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة الجوف موجة باردة، وتكوُّن الصقيع، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة تساقُط ثلوج على القريات وطبرجل حتى الساعة التاسعة صباحًا، وتشهد ارتفاع الأمواج في الوجه وضباء ونيوم شرما وأملج حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.