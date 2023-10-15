بحضور تجاوز 550 ألف زائر.. اختتام معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023

وأضاف المتحدث الرسمي للنادي، أن المعرض شارك فيه نخبة من المتخصصين بالصقور، الذين خرجوا بتوصيات عدة تصب في صميم الصقور والصقارة من مُجملها حماية الصقور وطرائدها، وتثقيف المجتمعات لنقل هذا التراث الأصيل من جيل إلى جيل، وتشجيع ودعم إنشاء مراكز تربية وإنتاج الصقور، ودعم الأبحاث والمسوحات العلمية التي تستهدف الكشف، وتوصيف العوامل المعدية وغير المعدية التي تؤثر في الصقور، وتشجيع الصقارين على المشاركة في برامج إطلاق الصقور".