بالإجماع.. الجمعية العمومية للأمم المتحدة للسياحة تنتخب أحمد الخطيب رئيسًا للدورة 26

في حدث تاريخي جديد يؤكد المكانة الدولية للمملكة في صناعة السياحة العالمية، انتخبت الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة اليوم الأحد 18 جماد الثاني 1447 الموافق 9 نوفمبر 2025 ، وبالإجماع، وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب رئيسًا للدورة السادسة والعشرين التي تستضيفها العاصمة الرياض بمشاركة ممثلين عن أكثر من 150 دولة.