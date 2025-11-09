بالإجماع.. الجمعية العمومية للأمم المتحدة للسياحة تنتخب أحمد الخطيب رئيسًا للدورة 26

في حدث تاريخي جديد يؤكد المكانة الدولية للمملكة في صناعة السياحة العالمية، انتخبت الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة اليوم الأحد 18 جماد الثاني 1447 الموافق 9 نوفمبر 2025 ، وبالإجماع، وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب رئيسًا للدورة السادسة والعشرين التي تستضيفها العاصمة الرياض بمشاركة ممثلين عن أكثر من 150 دولة.
وجاء انتخاب الخطيب تقديرًا للدور الريادي الذي قامت به المملكة العربية السعودية في دعم قطاع السياحة العالمي خلال السنوات الماضية، وما حققته من قفزات نوعية في تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية وتبني المبادرات الدولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع.
ويات اختيار وزير السياحة السعودي بالإجماع ليعكس ثقة المجتمع الدولي في قيادة المملكة للمرحلة المقبلة من التعاون الدولي في مجال السياحة، خاصة في ظل الرؤية الطموحة التي وضعت السعودية في مقدمة الدول الداعمة للتنمية السياحية المستدامة.
ويعد أحمد الخطيب وزير السياحة هو أول سعودي في التاريخ يترأس أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) منذ تأسيسها قبل خمسين عامًا (1975).
وتُعد الدورة الحالية من الجمعية العمومية الأكبر في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل خمسين عامًا، حيث تتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي للمنظمة، وتشهد فعاليات وجلسات حوارية متعددة بمشاركة قادة الحكومات والقطاع الخاص وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
ويُنتظر أن تسهم هذه الدورة في رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية للعقود المقبلة، وتعزيز مكانة الرياض كمركز دولي لصناعة السياحة ومقرٍّ إقليمي رئيس لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.