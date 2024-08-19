مركز فلكي إماراتي يعلن اكتشاف كويكب يقع في حزام الكويكبات في النظام الشمسي

وجاء في البيان، يتم تحليل الصور باستخدام أحد البرامج الفلكية المتخصّصة، حيث يتم تحميل أربع صور لذات البقعة في السماء يتم تصويرها بشكلٍ متتابع زمنياً، وتتمثل مهمة محلل الصور في معالجة هذه الصور وملاحظة أيّ جرمٍ متحرّكٍ ضمن هذه الصور الأربع، وفي حالة ملاحظة جسمٍ متحرّك، يتم أولاً مقارنته بالأجرام السماوية المعروفة، وإذا تبيّن أنه جرمٌ غير مكتشف سابقاً، يتم إرسال تقرير إلى الجهات الفلكية المعنية.