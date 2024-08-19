مركز فلكي إماراتي يعلن اكتشاف كويكب يقع في حزام الكويكبات في النظام الشمسي

كشف المهندس خلفان بن سلطان النعيمي؛ رئيس مركز الفلك الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن تمكن أحد كوادر المركز من اكتشاف كويكب يقع في حزام الكويكبات في النظام الشمسي.
وجاء ذلك من خلال تحليل صور فلكية تتم إتاحتها من قِبل برنامج برعاية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ومشاركة جهات فلكية عالمية، وهي جامعة "هاردن-سيمونس" في ولاية تكساس الأمريكية، وتلسكوب "بان-ستارز"، وبرنامج "كتالينا" لمسح السماء.
ووفقاً لبيانٍ صادرٍ من مركز الفلك الدولي؛ ورد لـ "سبق"، فقد تمكّن مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة؛ من اكتشاف أحد الكويكبات في أثناء تحليل الصور الملتقطة بوساطة أحد تلسكوبات مرصد "هاليكالا"، وتحديداً تلسكوب "بان-ستارز 2"، وهو مرصد يقع في ولاية هاواي الأمريكية، ويبلغ قطر التلسكوب 1.8 متر، ويرمز له بالرمز F52، ويبلغ حقل رؤية التلسكوب 3 درجات، وهو مزوّد بكاميرا فلكية ذات حساس يعد الأكبر لكاميرا فلكية رقمية، إذ تبلغ دقتها 1.8 مليار بيكسل.
وجاء في البيان، يتم تحليل الصور باستخدام أحد البرامج الفلكية المتخصّصة، حيث يتم تحميل أربع صور لذات البقعة في السماء يتم تصويرها بشكلٍ متتابع زمنياً، وتتمثل مهمة محلل الصور في معالجة هذه الصور وملاحظة أيّ جرمٍ متحرّكٍ ضمن هذه الصور الأربع، وفي حالة ملاحظة جسمٍ متحرّك، يتم أولاً مقارنته بالأجرام السماوية المعروفة، وإذا تبيّن أنه جرمٌ غير مكتشف سابقاً، يتم إرسال تقرير إلى الجهات الفلكية المعنية.
وأكّد البيان أنه وعند تحليل إحدى مجموعات الصور، تمّ اكتشاف هذا الكويكب الذي أعطي الرمز "2022 UY56"، وعلى أثر هذا الاكتشاف تم إرسال شهادة الاكتشاف المبدئي للمهندس عودة.
ويبقى هذا الكويكب يحمل هذا الرقم لسنوات عدة إلى أن تجرى له أرصاد مستفيضة لتحديد مداره بشكلٍ دقيق، ويُعطى حينئذ الرقم الدائم، ويعلن المكتشف بشكلٍ رسمي من قِبل الاتحاد الفلكي الدولي، ويطلب منه تسمية هذا الكويكب.
يُشار إلى أن عملية تحليل هذه الصور تأتي ضمن برنامج جماهيري عام لأعضاء الجهات الفلكية وطلبة المدارس والجامعات، لنشر علم الفلك على مستوى شعبي، ولمساعدة هواة الفلك على مثل هذه الإسهامات الفلكية المهمة.
وبيّن المهندس محمد شوكت عودة؛ مدير مركز الفلك الدولي، أن هذا الكويكب يقع ضمن حزام الكويكبات في النظام الشمسي، وهو يدور حول الشمس مرة واحدة كل 4 سنوات على مسافة 375 مليون كم تقريباً من الشمس، ويدور بمدار بيضاوي نسبيا بشذوذ مركزي مقداره 0.22، وميلان عن مدار البروج بمقدار 11 درجة، وعند اكتشافه كان يلمع بالقدر 21 وهو يلمع الآن بالقدر 24.5.
وقال عودة؛ تبين أن هذا الكويكب قد تمّ تصويره قبل الاكتشاف مرات عدة يعود أولاها إلى عام 2006، ويحمل أرقاماً مؤقتة أخرى، مثل الرمز "2006 XN23" وجميع هذه الأرصاد تسمى أرصاد ما قبل الاكتشاف، وتعمل على تحسين مدار الكويكب وتنقيحه.