"حمد آل خليفة" يمنح سفير خادم الحرمين وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده خلال فترة عمله

منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وسام البحرين من الدرجة الأولى، تقديراً لجهوده وإسهاماته الطيبة في توثيق علاقات البلدين العريقة وتعزيز أوجه التعاون المثمر.
جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين، له، في قصر الصافرية، اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.
وأعرب السفير، عن شكره وتقديره لملك البحرين على منحه الوسام، ولما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم بتعزيز الأواصر التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.
من جهة أخرى، استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.
وأشاد ولي عهد مملكة البحرين بجهود السفير في تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الداعمة لمختلف مسارات التعاون الثنائي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية، مؤكداً على ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات مميزة، وروابط أخوية متينة.
كما استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للمملكة لدى البحرين.