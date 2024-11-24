المركز الوطني للنخيل والتمور يطلق الجناح الرقمي للتمور السعودية على منصة "علي بابا" لتعزيز الصادرات الدولية

وتأتي المبادرة امتداداً لرعاية المركز لعدد من الاتفاقيات بين شركات التمور السعودية ومنصة "علي بابا" وذلك سعياً إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين الدوليين، وتسويق التمور السعودية من خلال المنصة، مما يفتح آفاقًا جديدة لشركات التمور السعودية لزيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمي.