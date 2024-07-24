صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يُقيم معسكراً تدريبياً لأطفال المستفيدين

شهد المعسكر مشاركة فاعلة من أبناء مستفيدي الصندوق في مجالات الإبداع المختلفة، حيث تمّ تقديم ورش عمل فنية مكّنت المشاركين من التعبير عن إبداعهم، كما ركّزت على برامج الاستدامة البيئية التي تُسهم في نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة، وتدريبات الرماية التي تُساعد على بناء الثقة بالنفس والانضباط والاعتماد على الذات، إضافة إلى تنمية الإمكانات العلمية والابتكارية والشخصية والاجتماعية.