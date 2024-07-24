صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يُقيم معسكراً تدريبياً لأطفال المستفيدين

اختتمت أمس الأول فعاليات المعسكر التدريبي الذي نظّمه صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في منطقة عسير، وشارك فيه عددٌ من أبناء مستفيدي الصندوق.
جاء ذلك ضمن برامج الدعم المقدَّمة من الصندوق لأبناء المستفيدين، لتعزيز وتوسيع آفاقهم، عبر توفير تجربة مثمرة امتدت إلى يومٍ كاملٍ بمنطقة عسير، بتنظيم شركة متخصّصة في المغامرات ورحلات استكشاف المملكة.
شهد المعسكر مشاركة فاعلة من أبناء مستفيدي الصندوق في مجالات الإبداع المختلفة، حيث تمّ تقديم ورش عمل فنية مكّنت المشاركين من التعبير عن إبداعهم، كما ركّزت على برامج الاستدامة البيئية التي تُسهم في نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة، وتدريبات الرماية التي تُساعد على بناء الثقة بالنفس والانضباط والاعتماد على الذات، إضافة إلى تنمية الإمكانات العلمية والابتكارية والشخصية والاجتماعية.
ويعد المعسكر مساحة لاكتشاف الذات وتطوير المهارات والقيم والمعارف من خلال الأنشطة المختلفة، تجمع تحت مظلتها تجربة فريدة ومنوّعة ما بين التعليم والترفيه.