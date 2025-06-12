الحج والعمرة: التزم بالتصريح والتعليمات لزيارة الروضة الشريفة

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تتم بعد التنسيق مع مكتب شؤون الحج، أو مسؤول الحملة، أو الشركة المقدمة للخدمة، مع ضرورة إصدار تصريح عبر تطبيق "نسك"، والالتزام بالوقت والتاريخ المحددين في التصريح.