الحج والعمرة: التزم بالتصريح والتعليمات لزيارة الروضة الشريفة

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، مشددة على أن الصلاة فيها متاحة بتنظيم مسبق، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالحج.
وأوضحت الوزارة أن الزيارة تتم بعد التنسيق مع مكتب شؤون الحج، أو مسؤول الحملة، أو الشركة المقدمة للخدمة، مع ضرورة إصدار تصريح عبر تطبيق "نسك"، والالتزام بالوقت والتاريخ المحددين في التصريح.
كما شددت على عدم تجاوز المدة المحددة داخل الروضة، وعدم إحضار الأمتعة الشخصية خلال الدخول، لضمان راحة وسلامة الجميع.
وأضافت الوزارة أن زيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما تمثل ختامًا روحانيًا عظيمًا لحجّ ضيف الرحمن، داعية إلى التحلي بالسكينة والالتزام بتعليمات الجهات التنظيمية.