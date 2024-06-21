لماذا اختُصِرت خطبة الجمعة اليوم في الحرم؟ إيضاح من "الدوسري" وتأصيل

ومع حرارة هذه الأجواء حيث فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق العالم، تشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، ناهيك عن الزحام الشديد هذه الأيام، مما يجعل المعتمرين والزائرين عرضة لحرارة الشمس بشكل مباشر، الأمر الذي قد يؤذيهم ويسبب لهم إجهاداً وإعياءً، خاصة لكبار السن والمرضى، مع بلوغ الشمس ذروتها في هذه الفترة.