في واكاثون "خطوتك حياة".. مركز زراعة الأعضاء يحتفي باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء

ينظم المركزُ السعودي لزراعة الأعضاء، السبت المقبل، فعالية توعوية "مشي / واكاثون" بعنوان "خطوتك حياة"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، وذلك في ممشى طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض.
وذكر مدير المركز الدكتور طلال القوفي، أن المركز يسعى من خلال هذه الفعالية لتعزيز ورفع وعي المجتمع حول التبرع بالأعضاء، وإبراز أهمية برنامج زراعة الأعضاء في إنقاذ مرضى الفشل العضوي، ورفع الجانب الوقائي للتقليل من أعداد مرضى الفشل العضوي النهائي، بالإضافة إلى إبراز الأثر الطبي والاجتماعي والنفسي والاقتصادي لعمليات زراعة الأعضاء.
ودعا أفراد المجتمع المتواجدين بمدينة الرياض كافة إلى المشاركة في واكاثون "خطوتك حياة" الذي تصاحبه مجموعةٌ من الفعاليات التوعوية والترفيهية، وبمشاركة العديد من الجمعيات الخيرية ذات العلاقة بعمل المركز السعودي لزراعة الأعضاء.