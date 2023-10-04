في واكاثون "خطوتك حياة".. مركز زراعة الأعضاء يحتفي باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء

وذكر مدير المركز الدكتور طلال القوفي، أن المركز يسعى من خلال هذه الفعالية لتعزيز ورفع وعي المجتمع حول التبرع بالأعضاء، وإبراز أهمية برنامج زراعة الأعضاء في إنقاذ مرضى الفشل العضوي، ورفع الجانب الوقائي للتقليل من أعداد مرضى الفشل العضوي النهائي، بالإضافة إلى إبراز الأثر الطبي والاجتماعي والنفسي والاقتصادي لعمليات زراعة الأعضاء.